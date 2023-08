Rajasthan Mob Lynching: अलवर में भीड़ ने पीट-पीटकर युवक को मार डाला, रिश्तेदारों का वन विभाग पर गंभीर आरोप

पीड़ित वसीम के परिवार ने वन विभाग कर्मियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि अलवर पुलिस अभी तक सबूतों का पता नहीं लगा पाई है।

Rajasthan Mob Lynching Case: राजस्थान के अलवर जिले में गुरुवार देर रात एक पेड़ काटने वाले युवक की कथित तौर पर वाहन रोके जाने और भीड़ की पिटाई के बाद मौत हो गई। भीड़ के हमले में दो और युवक के घायल होने की खबर है। मरने वाले 27 साल के युवक वसीम के परिवार ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पीट-पीटकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस बारे में अलवर पुलिस अभी तक सबूतों का पता नहीं लगा पाई है। वन विभाग को सूचना दिए बगैर पेड़ काटकर लकड़ी हरियाणा भेज देता था वसीम पुलिस ने बताया कि वसीम कथित तौर पर वन क्षेत्रों में पेड़ काटता था और वन विभाग को सूचित किए बिना लकड़ियों को हरियाणा भेज देता था। गुरुवार रात को वह कुछ और लोगों के साथ नारोल गांव से गुजर रहा था। तभी लोगों के एक समूह ने उसके पिकअप वाहन को रोका और उसकी पिटाई की। मारपीट की सूचना मिलने के बाद पुलिस नारोल गांव पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने कहा कि घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने वसीम को कोटपुली अस्पताल रेफर कर दिया। वहां चोटों के इलाज के दोरान उसकी मौत हो गई। Also Read ‘मैं शैतान हूं’- एक साल में 7 नवजात की हत्या की दोषी ब्रिटिश नर्स का कबूलनामा, बताया कैसे करती थी कत्ल, भारतीय डॉक्टर ने पकड़वाया वसीम के रिश्तेदारों के पास घटना के बारे में एक अलग कहानी, लगाए ये आरोप वसीम के रिश्तेदारों के पास घटना के बारे में एक अलग ही कहानी है। उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर वसीम की जान लेने का आरोप लगाया है। वसीम के चचेरे भाई आसिफ ने कहा कि वे लोग उसके मालिक से सौदा करने के बाद रामपुर गांव में एक पेड़ काटने गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि एक वन चौकी पास में है और इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है। इसलिए वे लकड़ी के बिना चले गए। Alwar Mob Lynching case: ट्रैक्टर चोरी के शक में भीड़ ने की हत्या, अलवर मॉब लिंचिंग केस, 7 गिरफ्तार | Video पांच लोगों को हिरासत में लिया गया, कथित तौर पर कुछ वन कर्मियों से भी पूछताछ आसिफ ने बताया कि जब वे लोग लौट रहे थे तो वन विभाग की एक गाड़ी ने उनका पीछा किया और उन्हें रोकने के लिए जेसीबी गाड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों लोगों को सात-आठ लोगों ने लाठियों से पीटा। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर इनमें कुछ वन कर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने एक जेसीबी गाड़ी और एक जीप भी जब्त की है। पुलिस ने कहा कि घटना में वन विभाग के कर्मियों की कथित भूमिका की जांच की जा रही है।

