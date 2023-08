Punjab: समराला के AAP MLA ने लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप, बाद में डिलीट किया फेसबुक पोस्ट

समराला नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा के खन्ना मंडल के अध्यक्ष करणवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि दियालपुरा ने अपनी “गलतफहमी दूर होने” के बाद पोस्ट हटा दिया।

समराला से पहली बार विधायक बने जगतार सिंह दियालपुरा ने लिखा कि जो लोग "उन्हें 1 करोड़ रुपये खर्च करके खत्म करने की धमकी दे रहे थे या भाड़े के लोगों से ट्रक से कुचलवाने की योजना बना रहे थे" उन्हें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जगतार सिंह किसी से डरता नहीं और उसे दबाया नहीं जा सकता”। (Image source: Facebook)

पंजाब में लुधियाना जिले के समराला निर्वाचन क्षेत्र से आप विधायक ने फेसबुक पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ”विपक्षी पार्टी के उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन्हें खत्म करने की साजिश रची जा रही है।” समराला से पहली बार विधायक बने जगतार सिंह दियालपुरा ने लिखा कि जो लोग “उन्हें 1 करोड़ रुपये खर्च करके खत्म करने की धमकी दे रहे थे या भाड़े के लोगों से ट्रक से कुचलवाने की योजना बना रहे थे” उन्हें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जगतार सिंह किसी से डरता नहीं और उसे दबाया नहीं जा सकता।”

