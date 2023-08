Punjab: ड्रग्स के खिलाफ पंजाब पुलिस की साल की सबसे बड़ी कामयाबी, 77 किलो हेरोइन जब्त, चार स्मगलर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने आरोपियों के पास से 41.8 किलोग्राम हेरोइन, दो 9 एमएम पिस्तौल, चार मैगजीन और 100 कारतूस और एक प्वाइंट 30-बोर जिगाना पिस्टल के साथ दो मैगजीन और 15 कारतूस बरामद किए हैं।

ड्रग्स के खिलाफ पूरे देश में जंग छिड़ी है। (Representational/FilePhoto)

