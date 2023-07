Punjab: सभी 28 जिलों में एक साथ पंजाब पुलिस का OPS Vigil-II, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, होटलों की तलाशी, 141 संदिग्ध गिरफ्तार

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस ने तीन घोषित अपराधियों (POs) को भी गिरफ्तार किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 1,826 संदिग्ध लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (express photo)

पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने रविवार को राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और होटलों/सरायों सहित संवेदनशील स्थानों पर “ओपीएस विजिल-द्वितीय (OPS Vigil-II)” नाम के तहत एक घेराव और तलाशी अभियान (CASO) चलाया। यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के निर्देश पर चलाया गया था। 550 से अधिक जगहों पर मजबूत अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला नाके बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर जांच करने के अलावा, गहन तलाशी के लिए राज्य में पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) की देखरेख में 550 से अधिक अच्छी तरह से समन्वित मजबूत अंतर-राज्य और अंतर-जिला नाके भी स्थापित किए गए थे। आम जनता को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करते हुए संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की गई। आठ घंटे चले सर्च ऑपरेशन में 7500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल सर्च ऑपरेशन में 7500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। उन्होंने सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभियान को चलाया। सभी सीपी/एसएसपी को इस ऑपरेशन के लिए जिला/शहर सीलिंग बिंदुओं पर मजबूत ‘नाके’ लगाने के लिए अधिकतम संख्या में अधिकारी और जनशक्ति जुटाने के लिए कहा गया था। यह ऑपरेशन रेंज पुलिस महानिरीक्षकों (IGSP) की देखरेख में चलाया गया। जांच और तलाशी के वक्त लोगों से विनम्रता से पेश आने की हिदायत विशेष पुलिस महानिदेशक (विशेष डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों की तलाशी के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि सभी नाकों पर डीएसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, “हमने सभी पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिया था कि इस ऑपरेशन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी लेते समय या उनके वाहन की जांच करते समय उनके साथ मैत्रीपूर्ण और विनम्र तरीके से पेश आएं।” Also Read Punjab Crime News: पंजाब के डेरा बस्सी पुलिस ने 45 मिनट में 7 साल के बच्चे को बचाया, रिश्तेदार ने किया था अगवा पंजाब से ड्रग्स और गैंगस्टरों का ख़तरा ख़त्म होने तक अभियान चलाने का दावा विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि पुलिस टीमों ने सूबे के 926 होटलों, 172 सरायों और 166 धर्मशालाओं में जांच करने के अलावा 141 रेलवे स्टेशनों और 219 बस अड्डों पर तलाशी अभियान चलाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने 9,521 दोपहिया और 7122 चार पहिया वाहनों की भी जांच की। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक राज्य से ड्रग्स और गैंगस्टरों का ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाता। Lawrence Bishnoi के Interview पर बवाल, Rajasthan – Punjab Police आमने-सामने, जानें क्या बोले DGP | Video अभियान के दौरान 116 FIR दर्ज, 141 गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए 1,826 संदिग्ध ऑपरेशन के नतीजों को साझा करते हुए पंजाब पुलिस के विशेष डीजीपी ने कहा कि अभियान के दौरान 116 एफआईआर दर्ज की गईं। इस बीच 1.15 किलोग्राम हेरोइन, 37 किलोग्राम पोस्ता भूसी, 243 लीटर अवैध शराब, छह पिस्तौल/रिवॉल्वर और 7.02 लाख रुपये नगद बरामद करने के बाद 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तीन घोषित अपराधियों (POs) को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 1,826 संदिग्ध लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

