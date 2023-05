Punjab News: मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में बड़ा उलटफेर, पंजाब सरकार ने जांच कर रही SIT के प्रमुख को बदला

पंजाब सरकार ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख अधिकारी को बदल दिया है।

46 वर्षीय मजीठिया पर दिसंबर 2021 में NDPS के तहत मामला दर्ज किया गया था। (Express file photo by Rana Simranjit Singh)

पंजाब सरकार ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख अधिकारी को बदल दिया है। पटियाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मुखविंदर सिंह छीना अब सतर्कता ब्यूरो के निदेशक राहुल एस के स्थान पर एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी के अन्य सदस्य वही रहेंगे। एक साल के भीतर दूसरी बार बदले SIT प्रमुख एक साल के भीतर यह दूसरी बार है जब एसआईटी प्रमुख बदले गए हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार के आदेशों के अनुसार प्रशासनिक आधार पर बदलाव किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरप्रीत सिंह सिद्ध की 2018 की जांच रिपोर्ट के आधार पर 46 वर्षीय मजीठिया पर दिसंबर 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था। AAP सरकार ने किया था SIT का पुनर्गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एआईजी बलराज सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। राज्य में आम आदमी पार्टी (AAP) के सत्ता में आने के बाद पंजाब पुलिस ने 16 मार्च, 2022 को एसआईटी का पुनर्गठन किया था। इसकी निगरानी आईजी (अपराध) गुरशरण सिंह संधू ने की और एआईजी राहुल एस कर रहे थे।

