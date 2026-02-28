Punjab Crime News: पंजाब के मानसा जिले में शुक्रवार सुबह एक फार्महाउस में 48 वर्षीय संपत्ति व्यवसायी और उसके कर्मचारी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अज्ञात हमलावरों ने की हत्या

जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह लगभग दस बजे सरदूलगढ़ क्षेत्र के बाहरी भाग में स्थित संपत्ति व्यवसायी जसवीर कुमार के फार्महाउस में घटी। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अज्ञात व्यक्तियों ने परिसर में प्रवेश कर जसवीर और उनके कर्मचारी बलदेव कुमार पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार, एक शव कुर्सी पर तथा दूसरा भूमि पर पाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भगीरथ सिंह मीणा ने बताया, ‘मामले की जांच के लिए विभिन्न दल गठित किए गए हैं और सभी संभावित पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। यह भी जांचा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्तिगत रंजिश इस घटना का कारण है। सुबह लगभग 11 बजे परिजनों से सूचना प्राप्त हुई, जिसके तुरंत पश्चात पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा।’

घटना से सदमे में परिजन

फिरौती से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अब तक परिजनों ने ऐसी किसी सूचना की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच दल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही सुराग प्राप्त होने की संभावना है। मृतक के चाचा सतपाल कुमार ने कहा कि परिवार शोक में है और इस दुस्साहसिक अपराध के कारणों को लेकर स्तब्ध है।

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और क्षेत्र में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही जारी है। गौरतलब है कि बीते दिनों गुरदासपुर में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो गोलों को गिरफ्तार किया है। जबकि तीसरे की एनकाउंटर में मौत हो गई। हत्याकांड के पीछे ISI कनेक्शन भी सामने आया है।