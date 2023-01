Pune Crime News: पुणे में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की हत्या, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाले 3 शव, हिरासत में नाबालिग आरोपी

Pune Crime News: पुणे के दौंड तालुका के परगांव में 18 से 24 जनवरी के बीच भीमा नदी (Bheema River) से सात शव (Dead Bodies) निकाले गए। इस मामले में पांच लोगों को भी गिरफ्तार (Arrest) किया गया था।

Pune के इस Murder case को Revenge murder का मामला बताया जा रहा है। (Representational Image )

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram