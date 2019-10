Gaur City Firing: दिल्ली-एनसीआर में अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम कोई भी वारदात को अंजाम देकर भाग जाता है। हाई सिक्योरिटी वाली पॉश इमारतें भी सुरक्षित नहीं रहीं। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा में गुरुवार (3 अक्टूबर) की शाम एक ऐसी ही वारदात सामने आई। यहां बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर सोसाइटी के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटनाः गुरुवार शाम करीब 7 बजे हुई फायरिंग की यह पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना गौर सिटी में जी ब्लॉक के पास छठे एवेन्यू में हुई।

#WATCH Narrow escape for a property dealer as two miscreants open fire at him in Greater Noida. Police begin investigation (3.10) pic.twitter.com/jxIpLs7ruT

— ANI UP (@ANINewsUP) October 4, 2019