नर्स से सामूहिक दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, पुलिस के पास पहुंची फिर भी नहीं मिला न्याय, अब पीड़िता ने उठाया ये कदम

पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडिया बनाया और वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसका उत्पीड़न किया।

उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स ने गैंगरेप का आरोप लगया है। उसके अनुसार, मेडिकल कॉलेज के दो कर्मचारियों ने उसका गैंगरेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पीड़िता को वीडियो को लेकर ब्लैकमेल करते थे। इन सबसे परेशान होकर पीड़िता थाने में शिकायत लेकर पहुंची थी मगर उसकी सुनवाई नहीं हुए। अब वह इसी मामले को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची है। उसने एसएसपी को अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया और न्याय की मांग की। पीड़िता ने बताया आरोपियों ने बहाने से बुलाकर किया दुष्कर्म असल में पीड़िता मेरठ के प्राइवेट कॉलेज में स्टाफ नर्स के रूप में काम करती है। मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़िता ने बताया कि वह खरखोदा में 2019 से काम कर रही है। इसी बीच दो अस्पताल के दो स्टाफ बॉय ने उसके साथ गैंगरेप कर वीडियो बनाई। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और कई बार गैंगरेप किया। उन्होंने पीड़िता को चुप रहने की धमकी दी थी। Also Read गर्लफ्रेंड का बर्थ डे मनाने के लिए कमरे में रखा था केक और फांसी पर झूल रहा था लड़का, क्राइम सीन देख पुलिस के भी उड़े होश आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो वे उसके परिवार के लोगों को मार देंगे। दोनों ने उसे बहाने से बुलाकर गैंगरेप किया था। पीड़िता अपना बयान दर्द कराते समय रोने लगी। फिलहाल उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की गिरफ्त से भागा रेप का आरोपी, पीड़िता ने फांसी लगाकर दे दी जान यूपी के बाराबंकी से दिल को दुखाने वाली एक खबर सामने आई है। यहां 16 साल की दलित रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, पीड़िता को अपना बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना था मगर इसके पहले ही वह हैदरगढ़ इलाके में अपने घर पर फंदे से झूलती हुई पाई गई। इस घटना से सभी को हिलाकर रख दिया। पीड़िता के परिजान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटी न्याय पाने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। उनका कहना है कि पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में वह घायल हो गया, अभी वह अस्पताल में है।

