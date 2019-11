उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक टीचर को जमकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र व उनके पैरेंट्स लाठी-डंडों से टीचर को पीटने नजर आ रहे हैं। साथ ही, वे स्कूल में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह है मामला: प्रयागराज के गंगा पार इलाके में स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षक का छात्रों द्वारा बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोरांव थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर बलकरनपुर स्थित आदर्श जनता इंटरमीडिएट कॉलेज का है।

इस वजह से हुआ विवाद: बताया जा रहा है कि इस कॉलेज में मंगलवार (5 नवंबर) दोपहर बच्चों का हेल्थ चेकअप कार्यक्रम हो रहा था। उस दौरान लाइन में लगे कुछ छात्र अचानक छात्राओं पर गिर पड़े। इससे नाराज होकर स्कूल के एक टीचर ने उनकी पिटाई कर दी गई। साथ ही, स्कूल में भी जमकर तोड़फोड़ की।

छात्रों ने परिजनों को बुला किया हंगामा: पिटाई के बाद छात्रों ने अपने परिजनों को बुला लिया। स्कूल पहुंचे परिजनों ने छात्रों के साथ मिलकर टीचर को पीटा। इस दौरान बचने के लिए पीड़ित टीचर स्कूल के कमरे में बंद हो गया। इसके बावजूद लाठी-डंडों से लैस छात्रों के परिजन उन्हें खिड़की से मारते-पीटते रहे।

NK Singh, SP: A health camp was underway at the school. Some boys, intentionally or unintentionally, fell on some girls. A teacher intervened & scolded the boys. After this, the boys called their guardians,vandalised school & thrashed the teacher. Arrests will be made soon.(5.11) https://t.co/K0Jf8KgQfg pic.twitter.com/21CR8QjptQ

