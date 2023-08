Prayagraj Crime: बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर 10वीं के छात्र की पटरे से पीट-पीटकर सरेआम हत्या, खीरी में हंगामा

प्रयागराज में खीरी थाना क्षेत्र के पूरा दत्तू गांव के रहने वाले मनोकामना शर्मा का 15 साल का बेटा सत्यम शर्मा परमानंद इंटर कॉलेज खीरी में 10वीं में पढ़ता था। सोमवार को स्कूल से लौटते वक्त सरेआम पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई।

दिनदहाड़े हत्या। (प्रतीकात्मक तस्वीर jansatta)

Prayagraj Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में खीरी थाना क्षेत्र के परमानंद इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र सत्यम शर्मा की उसके स्कूल के ही छात्रों ने सरेआम पटरी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 15 साल का सत्यम शर्मा उसी स्कूल में पढ़ने वाली अपनी चचेरी बहन से छेड़खानी का विरोध कर रहा था। सोमवार को स्कूल से बहन के साथ घर लौटते समय छात्र सत्यम शर्मा की बेरहमी से कत्ल के बाद खीरी इलाके में तनाव फैल गया है। खीरी पुलिस ने कहा छेड़खानी को लेकर किसी ने अफवाह फैला दिया है। स्कूल में भी हुई थी कहासुनी, रास्ता रोककर किया जानलेवा हमला रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज में खीरी थाना क्षेत्र के पूरा दत्तू गांव के रहने वाले मनोकामना शर्मा का 15 साल का बेटा सत्यम शर्मा परमानंद इंटर कॉलेज खीरी में 10वीं का छात्र था। उसके पिता का निधन हो चुका है। सोमवार को स्कूल में बहन से हुई छेड़खानी को लेकर कुछ मनचले छात्रों से उसकी कहासुनी हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद बहन के साथ घर लौटते वक्त तुर्कपुरवा मोहल्ले में रहने वाले उन मनचले छात्रों ने सत्यम को रास्ते में रोका और उसकी बहन पर फब्तियां कसी। छात्र सत्यम शर्मा की मौके पर ही मौत, कत्ल के बाद सारे हमलावर फरार बताया जा रहा है कि बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर दूसरे समुदाय के उन छात्रों ने कई और लोगों को साथ लाकर सत्यम शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। कई लड़कों ने लकड़ी के पटरे से पीट-पीटकर सरेआम सत्यम की जान ले ली। सिर पर कई बार पटरे की चोट से ज्यादा खून बहने की वजह से मौके पर ही सत्यम की मौत हो गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हुई है। उसकी बेरहमी से कत्ल के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहले परिवार वाले फिर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। Also Read UP Crime: बलिया से अगवा नाबालिग लड़की को देवरिया में बंधक बनाकर डेढ़ महीने तक दुष्कर्म, सीवान का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार गुस्साए परिवार और गांव वालों ने किया सड़क जाम, हत्याकांड की जांच शुरू सत्यम शर्मा की पीट-पीटकर हत्या किए जाने से आक्रोशित उसके परिजनों और ग्रामीणों ने खीरी चौराहे पर जाम लगाकर शव के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाकर छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के समझाने के बाद चौराहे से जाम हटाया गया और आवाजाही फिर से सामान्य करवाया गया। इलाके में सामुदायिक तनाव की आशंका के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक प्रधान और दो नाबालिगों को हिरासत में लेने की बात कही है। SDM Jyoti Maurya जैसा Prayagraj में निकला एक और मामला, सिपाही बनते ही पति का छोड़ा साथ ! Video

