पुलिस का काम लोगों के समानों का सुरक्षा मुहैया कराना होता लेकिन पुलिस ही जब समानों की चोरी करने लगे तो उन पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। पुलिसकर्मी ऐसी ही कुछ हरकते करते है नजर आते है जो बेहद शर्मनाक होता है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिसकर्मी दुध का पैकेट चुराते नजर आ रहा है। यह वीडियो यूपी के नोएडा का बताया जा रहा है।

दुध की चोरी करता दिखता है पुलिसवाला: दरअसल इस वीडियो में दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पीसीआर से सवार पुलिसकर्मी एक दुकान के सामने सड़क पर पड़े दुध के कैरेट के पास आकर रुकते है। इसके बाद पीसीआर से एक पुलिसवाला निकल कर आता है और दुध के कैरेट से दो पैकेट दुध निकालकर अपने साथी को दे देता है। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। यानि जिस सीसीटीवी से पुलिस अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है, उसी सीसीटीवी कैमरे ने उनकी चोरी भी पकड़ ली।

#WATCH Policeman seen stealing packets of milk in Noida, Uttar Pradesh, yesterday. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/elszjwbyA1

— ANI UP (@ANINewsUP) January 20, 2020