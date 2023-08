पीलीभीत में आरोपियों ने घर में घुसकर महिला को पीटा, फाड़े कपड़े, वायरल हुआ वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला

यूपी के पीलीभीत में कोर्ट केस में समझौता न करने पर एक महिला को पहले बुरी तरह पीटा गया फिर उसके कपड़े फाड़ दिए गए।

यूपी के पीलीभीत में एक महिला को पहले बुरी तरह पीटा गया फिर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। घटना जिले के न्यूरिया इलाके की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने कुछ लोगों पर मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को बताया कि न्यूरिया इलाके के कोर्ट में चल रहे मामले में समझौता नहीं करने पर एक महिला को उसके घर में घुसकर कुछ लोगों ने कथित तौर पर पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने आगे कहा कि महिला ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने की धमकी दी। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा का कहना है कि महिला का आरोप है कि 31 जुलाई को पुराने विवाद का निपटारा न करने पर बदमाशों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। महिला ने स्थानीय पुलिस पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। महिला के अनुसार मारपीट की घटना के बाद वह शिकायत करने थाने पहुंची थी मगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल महिला के अनुसार, एक पुराने मामले में उसका आरोपियों के खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है। आरोपी चाहते हैं कि महिला मामले में समझौता कर ले। जब महिला ने समझौता करने से मना किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। गांव के कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाया था। जिसे बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। Also Read लड़की ने गर्भपात की मांगी परमिशन, जस्टिस रवींद्र घुगे और वाईजी खोबरागड़े की बेंच ने लगाई फटकार- बच्चा सहमति से बनाए गए संबंध का नतीजा है… गौरतलब है कि पिछले महीने मणिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारयल हुआ था। जिसमें दो महिलाओं को नग्न कर भीड़ द्वारा सड़क पर घुमाया गया था। यह घटना 3 मई को हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पीड़ित महिलाएं कुकी-जोमी समुदाय की थीं। मणिपुर पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना 4 मई को राज्य के थौबल जिले में हुई थी। इस मामले को लेकर 18 मई को कांगपोकपी जिले में जीरो FIR दर्ज की गई। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR “अज्ञात सशस्त्र बदमाशों” के खिलाफ दर्ज की गई है।

