दिल्ली शाहाबाद डेयरी इलाके में एक लड़की के साथ फिर हैवानियत की खबर सामने आ रही है। यहां पार्क में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। लड़की के दोस्त पर आरोप है कि वह नाबालिग को मुसीबत में देख घटना स्थल से भाग गया।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

दिल्ली के शाहबाद डेयरी (Delhi Shahabad Dairy) इलाके से फिर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक लड़के ने अपनी दोस्त को पार्क में मिलने बुलाया था। आरोप है कि जब दोनों पार्क में थे तभी वहां तीन आरोपी आए औऱ उन्होंने लड़की का सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। दरअसल, लड़की अपने दोस्त से मिलने पार्क में गई थी। तभी वहां तीनों आरोपी आ गए। उन्हें देखकर लड़की का दोस्त वहां से भाग गया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना दो दिन पहले की है। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को पकड़ लिया है और एक अन्य आऱोपी की तलाश कर रही है। वहीं एक आरोपी नाबालिग है। पीड़िता 27 जून को दोस्त से मिलने पार्क में गई थी नेटवर्क 18 की खबर के अनुसार, 27 जून की रात को पीड़िता अपने दोस्त के साथ पार्क में थी। इसी समय वहां तीन लड़के पहुंचे। उन तीनों पर पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आऱोप है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर उसके उस दोस्त के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है जिससे मिलने पीड़िका पार्क में गई थी। उस पर आरोप है कि वह तीन लड़कों को देखकर लड़की को अकेला छोड़कर भाग गया था। फिलहाल वह फरार चल रहा है, पुलिस को उसकी तलाश है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया है। Also Read मुंबई के हिल स्टेशन से मिली सिर कटी लाश, बंदरों की वजह से सॉल्व हुआ केस, जानिए क्या है पूरी कहानी इस मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें 27 जून को सूचना मिली थी कि पार्क में लड़की का यौन उत्पीड़न हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बॉबी को शाहबाद डेयरी के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तीन आऱोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दो नाबालिग हैं। वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपियों के खिलाफ 376D/323/34 IPC एवं 6 POCSO Act के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

