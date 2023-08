स्कूल में चपरासी ने 13 साल के छात्र का किया दुष्कर्म, दी धमकी, माता-पिता को ऐसे लगी खबर

मध्य प्रदेश के सतना में सरस्वती विद्यापीठ स्कूल के एक चपरासी पर 13 साल के छात्र के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।

मध्य प्रदेश के सतना जिले से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां सरस्वती विद्यापीठ स्कूल के एक चपरासी पर 13 साल के छात्र के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोप है कि उसने छात्र को धमकाया और हॉस्टल के कमरे में उसका दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान 43 साल के रवीन्द्र सेन रूप में हुई है। फिलहाल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार,पीड़ित छात्र रीवा का रहने वाला है और कक्षा 7 में पढ़ता है। उसने पिछले साल कक्षा 6 में एडमिशन लिया था। इसके बाद से वह स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। यह घटना तब हुई जब छात्र बीमार था। वह क्लास में नहीं गया और हॉस्टल के कमरे में आराम कर रहा था। आरोपी रवीन्द्र सेन ने इसी का फायदा उठाया और कथित तौर पर छात्र का यौन उत्पीड़न किया। दुष्कर्म करने के बाद आऱोपी ने छात्र को धमकी दी। धमकी के कारण छात्र डर गया। हालांकि उसने बाद में हिम्मत दिखाई और अपने माता-पिता को फोन कर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। Also Read अमरमणि त्रिपाठी ने बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को बनाया था अपना राजनीतिक गुरु, कैसे गर्दिश में चले गए सितारे छात्र की आपबीती सुनकर माता-पिता हैरान रह गए। वे फौरन छात्र के स्कूल पहुंचे लेकिन प्रिंसिपल ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे अपने बेटे को शाम करीब 5 बजे कोलगवां पुलिस स्टेशन ले गए औऱ शिकायज दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी चपरासी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। आखिरकार देर शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। स्कूल के 8 छात्रों ने हॉस्टल के कमरे में सहपाठी का किया सामूहिक दुष्कर्म यूपी के मुजफ्फरनगर ने एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां शामली जिले के नवोदय विद्यालय के आठ छात्रों पर सहपाठी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। फिलहाल आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की खबर से छात्रों के अभिवावकों में रोष है। वे स्कूल पर लापरवाही का आऱोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नवोदय विद्यालय के छात्रावास में आठ छात्रों पर इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार को पीड़ित के परिवार ने मामले में शिकायत दर्ज कराई।

