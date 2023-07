Bihar Crime: पटना में स्कूल के गेट से 6 साल के बच्चे को किया किडनैप, 20 लाख की मांगी फिरौती, पुलिस ने बचाई जान

बिहार के पटना में बदमाशों ने 6 साल के बच्चे को उसके स्कूल के गेट से किडनैप कर लिया।

प्रतीकात्मक फोटो (express)

बिहार के पटना में बदमाशों ने 6 साल के बच्चे को उसके स्कूल के गेट से किडनैप कर लिया। बाद में उन्होंने बच्चे के परिवार से संपर्क किया औऱ बच्चे को छोड़ने के बदले में 20 लाख की फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस में मामले को संभाल लिया और बच्चे की जान बच गई। पुलिस के कारण बदमाशों ने बच्चे को छोड़ दिया और फरारा हो गए। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दरअसल, बिहार के पटना में मंगलवार को एक छह साल के बच्चे का उसके स्कूल गेट से अपहरण कर लिया गया। बच्चे की पहचान शिवम के रूप में हुई है। घटना तब हुई जब शिवम के पिता उसे स्कूल के गेट पर छोड़ गए। इसके बाद बदमाशों ने शिवम को फुसलाकर जबरन एक गाड़ी में बिठाया और भाग गए। स्कूल खत्म होने के बाद जब शिवम के पिता उसे लेने के लिए स्कूल पहुंचे तो पता चला कि वह उस दिन स्कूल गया ही नहीं था। इसके बाद शिवम के पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शिवम की तलाश शुरू कर दी। बदमाशों ने 20 लाख की मांगी फिरौती इसी बीच बदमाशों ने शिवम के परिवार से संपर्क किया और उसकी सकुशल वापसी के लिए 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी। परिवार वालों को जब पता चला कि उनका बेटा किडनैप हो गया तो वे टेंशन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें? उन्होंने सोचा कि बच्चे की जान बचाने के लिए उन्हें 20 लाख रुपये का इंतजाम करना होगा। Also Read शर्मनाक! iPhone खरीदने के लिए मां ने 8 महीने के बच्चे को बेच दिया, ऐसे चढ़ी पुलिस के हत्थे पुलिस ने बच्चे को सकुशल बचाया हालांकि पुलिस ने बदमाशों का पता लगा लिया औऱ बच्चे को सकुशल बचा लिया। पुलिस के दबाव में आकर बदमाशों ने शिवम को बख्तियारपुर स्टेशन के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गये। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बच्चे का अपहरण करने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

