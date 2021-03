पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता विधानसभा में आपस में ही उलझ गए। विधानसभा के अंदर आपस में लड़ रहे नेताओं का वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी के नेता विधानसभा में एक-दूसरे से हाथापाईं कर रहे हैं और घूंसे भी चल रहे हैं।

विधानसभा के अंदर मौजूद नेता इस नजारे को देख कर दंग हैं और वहां काफी हंगामा हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिंध विधानसभा में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और बागी नेताओं के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल बागी नेताओं ने सीनेट चुनाव के दौरान अपनी मर्जी से वोट डालने की बात कही। लेकिन पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। जिसके बाद विधानसभा जंग का मैदान बन गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के तीन बागी नेता- असलम आबरो, शहरयार शार और करीब बख्श गाबोल जैसे ही सिंध असेंबली में दाखिल हुए, वैसे ही पीटीआई के नेताओं ने उनपर हमला बोल दिया। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि इस हंगामे को शांत करने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह विधानसभा के अंदर हंगामा कर रहे नेताओं को शांत कराया।

इधर बागी नेता आबरो ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वे और उनके साथ वाले नेता पार्टी लाइन पर वोट नहीं करेंगे। उन्होंने सीनेट टिकटों को बेचे जाने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह सैफुल्लाह आबरो और फैसल वावडा के चुने जाने से सहमत नहीं हैं।

Scenes when three dissident PTI MPAs attended Sindh Assembly ahead of Senate elections pic.twitter.com/sOZigAHqUA

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) March 2, 2021