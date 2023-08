नूंह हिंसा में पाकिस्तानी लिंक- हरियाणा पुलिस का दावा, ट्विटर-फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट की बड़ी भूमिका

नूंह के SP नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि पाकिस्तान से जुड़े कुछ ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट्स की नूंह-मेवात में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में शामिल होने की बात सामने आई है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो- (इंडियन एक्‍सप्रेस)।

