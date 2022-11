Radisson Blu Owner death news: घर में लटकी मिली कौशांबी गाजियाबाद रैडिसन ब्लू के मालिक की लाश

पुलिस के मुताबिक, अमित जैन नोएडा में अपने नए घर में नाश्ता करने के बाद अमित जैन सुबह दिल्ली में अपने घर आए थे। उनका परिवार फिलहाल नोएडा शिफ्ट हो रहा है।

Radisson Hotel Owner: गाजियाबाद के कौशांबी स्थित रैडिसन ब्लू होटल के मालिक अमित जैन मृत पाए गए। (Photo credit: Radisson Hotels)

