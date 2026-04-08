बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक महिला से पहले दोस्ती की और फिर धमकी देकर उससे सोने के गहने और नकद रकम हड़प लिए। महिला का आरोप था कि इन लोगों ने उससे 85.65 लाख रुपये के सोने के गहने और 20 लाख रुपये नकद ले लिए।

बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक पीड़िता केआर पुरम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वह करीब डेढ़ साल से मुख्य आरोपी महेश के संपर्क में थी। दोनों के बीच संपर्क स्नैपचैट के जरिए शुरू हुआ था। शुरू में यह दोस्ती सामान्य लग रही थी, लेकिन धीरे-धीरे यह मानसिक दबाव और ब्लैकमेल तक पहुंच गई।

जांच में सामने आया कि महेश और उसका साथी स्वामी विश्वनाथ महिला का भरोसा जीतने के बाद पैसों और गहनों के लिए दबाव डालने लगे। महेश समय-समय पर महिला से मिलने आया करता था और धीरे-धीरे छोटे-छोटे हिस्सों में नकद और गहने लेता रहा। बाद में उसने मांग की मात्रा और मुलाकातों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने महिला के निजी वीडियो कॉल्स के स्क्रीनशॉट और वीडियो भी लिए और उनका इस्तेमाल धमकी देने और पैसे वसूलने के लिए किया। लगातार धमकियों के बीच महिला ने करीब 1 किलो सोने के गहने और 20 लाख रुपये नकद देने पड़े।

पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपियों ने लंबा समय लेकर पीड़िता का भरोसा बनाया और बार-बार मिलकर गहने और पैसे लिए। जब महिला ने गहने वापस मांगे तो मना कर दिया गया, तब उसने पुलिस का सहारा लिया। निजी वीडियो का इस्तेमाल भी धमकियों के लिए किया गया।”

पुलिस ने तकनीकी जानकारी के आधार पर 3 मार्च को तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोंडूर गांव में महेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और साथी स्वामी विश्वनाथ की भूमिका बताई। इसके बाद 19 मार्च को अंनंतपुर, आंध्र प्रदेश से स्वामी विश्वनाथ को भी गिरफ्तार किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि चोरी का कुछ सोना हैदराबाद में दो बैंकों और एक ज्वेलरी शॉप में गिरवी रखा गया था। 20 मार्च से 23 मार्च के बीच पुलिस ने 571 ग्राम सोने के गहने, जिनकी कीमत 85.65 लाख रुपये थी, बरामद किए। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच अभी भी जारी है।

यह भी पढ़ें: हनीट्रैप और ब्लैकमेल रैकेट का पर्दाफाश, दंपति समेत तीन गिरफ्तार, 50 लाख की उगाही का आरोप

चंडीगढ़ की पंचकूला पुलिस ने एक संगठित हनीट्रैप और ब्लैकमेल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक दंपति भी शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने एक शिकार से, एक हिडेन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल करके, कथित तौर पर 50 लाख रुपये की उगाही की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक