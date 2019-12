ओडिशा के भुवनेश्वर के बोमिखल में अवैध पार्किंग करने और फीस वसूलने की घटना पर स्टोरी करने गई एक महिला पत्रकार और उनके कैमरामैन पर वहां के मॉल के कर्मचारियों ने कथित रूप से हमला कर दिया। महिला पत्रकार का आरोप है कि कर्मचारियों ने उनका कैमरा भी तोड़ दिया। पत्रकार ने अपने साथ बदसलूकी की शिकायत पुलिस से करके कार्रवाई की मांग की है।

पत्रकार का आरोप कमरे में बंदकर जान से मारने की धमकी दी : पत्रकार स्वाति जैना ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त वे भुवनेश्वर के बोमिखल में अवैध पार्किंग फीस वसूली की स्टोरी करने गई थी, शापिंग मॉल के कर्मचारियों ने उन पर और उनके साथ गए कैमरामैन पर हमला कर दिया। साथ ही, उन लोगों ने कैमरा भी तोड़ दिया। कहा “उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी और कमरे में बंद कर दिया। उन लोगों ने गालियां दीं। मैं चाहती हूं कि मॉल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है।”

Hindi News Today, 29 December 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Journalist Swati Jena: They even threatened to kill us and even locked us into a room. They abused us, I want action against the mall employees. I have filed a complaint with the police.” #Odisha https://t.co/gd2yiaDlyx

— ANI (@ANI) December 29, 2019