UP Crime: बरेली में नहीं थमा सोशल मीडिया का सांप्रदायिक बवाल, ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट शेयर करने पर महिला डॉक्टर गिरफ्तार

कथित तौर पर एक लड़के ने अपने 14 वर्षीय सहपाठी के साथ ऑनलाइन चैट के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। बरेली पुलिस ने कहा कि दोनों लड़के अलग-अलग धर्मों के थे और उन्होंने कथित तौर पर एक-दूसरे के धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

ईएनएस Edited by Keshav Kumar Written by

प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit: The Indian Express)

Bareilly Crime: उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक तौर पर अतिसंवेदनशील बरेली जिले में दो नाबालिग लड़कों द्वारा दो धर्मों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों (Objectionable Posts) को सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा करने के आरोप में 35 साल की एक महिला डॉक्टर को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। बरेली पुलिस ने बताया कि इन विवादित टिप्पणियों के कारण पिछले सप्ताह जिले के एक कस्बे में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। विभागीय जांच के दायरे में है आरोपी महिला डॉक्टर नरगिस का प्राइवेट अस्पताल पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी डॉ. नरगिस का बरेली में एक निजी अस्पताल है। वर्तमान में अस्पताल चलाने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में कथित अनियमितताओं की वजह से वह जांच के दायरे में है। बरेली के एडिशनल एसपी राज कुमार ने कहा, “हमें स्थानीय निवासियों के माध्यम से जानकारी मिली कि नरगिस और उनके परिवार ने जनता के लिए अस्पताल खोलने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं कीं। अस्पताल के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को एक पत्र भेजा गया है।” IT Act समेत कई आरोपों में महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी, अस्पताल पर ताला लगाकर भागा स्टाफ एएसपी राज कुमार ने कहा, “जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉ. नरगिस ने कथित तौर पर दो नाबालिगों के बयानों के जवाब में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) सहित विभिन्न आरोपों पर महिला डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को उन्हें अदालत में भी पेश किया गया था।” पुलिस ने कहा कि महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अस्पताल का स्टाफ कथित तौर पर ताला लगाकर भाग गया। Also Read Muzaffarnagar: बंद कराया गया मुजफ्फरनगर का वह स्कूल, जहां महिला टीचर ने एक छात्र को कई बच्चों से पिटवाया था अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक नाबालिग लड़के के घर के बाहर किया था विरोध प्रदर्शन पुलिस ने कहा कि 18 अगस्त को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के एक समूह ने बरेली में नौवीं कक्षा के एक 14 वर्षीय लड़के के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना था कि लड़के ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर उनके धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कथित तौर पर लड़के ने अपने 14 वर्षीय सहपाठी के साथ ऑनलाइन चैट के दौरान यह टिप्पणी की। पुलिस ने कहा कि दोनों लड़के अलग-अलग धर्मों के थे और उन्होंने कथित तौर पर एक-दूसरे के धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। Umesh Pal Case: Ashraf Ahmad के साले के गुर्गे Lalla Gaddi ने किया Surrender | Video बरेली पुलिस ने पांच नाबालिगों को हिरासत में लिया था, एक था हिंसक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर लड़के के घर पर पथराव किया और भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही पुलिस के साथ बहस की। बाद में, पुलिस ने मामले के सिलसिले में पांच नाबालिगों को हिरासत में लिया, जिनमें ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ करने वाले दो नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने कहा, “पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए नाबालिगों में से एक ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जबकि एक अन्य लड़के ने कथित तौर पर दो छात्रों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को प्रसारित किया था।”

Follow us on



instagram

telegram