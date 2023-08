Nuh Communal Clashes: हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में तीन की मौत, गुरुग्राम- फरीदाबाद तक फैला तनाव

राज्य के गृह मंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग करते हुए दावा किया कि सोमवार शाम तक “एक मंदिर में 3,000-4,000 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था”।

सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। (Express photo by Abhinav Saha)

Written by Aiswarya Raj , Varinder Bhatia , Sukhbir Siwach Communal Tension in Nuh: हरियाणा के नूंह में सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान हुई झड़प में दो होम गार्ड समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जैसे ही जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और राज्य के गृह मंत्री ने केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की। उन्होंने यह दावा किया कि “एक मंदिर में 3,000-4,000 लोगों को बंधक बनाया गया था।” देर शाम उन्हें निकाला गया। गुड़गांव के पास सोहना चौक तक पहुंची नूंह में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आंच नूंह में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आंच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई है। गुड़गांव पुलिस ने मृतक होम गार्डों की पहचान नीरज और गुरसेवक के रूप में की। वे गुड़गांव के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन से जुड़े थे। पुलिस ने कहा कि एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार शाम तक हिंसा गुड़गांव के पास सोहना चौक तक फैल गई थी। वहां कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्यों द्वारा कुछ वाहनों में आग लगा दी गई और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है, सीएम खट्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, “नूंह में जिस तरह की स्थिति सामने आई है, उससे राज्य के सभी लोगों के लिए और अधिक जिम्मेदार होना और भाईचारा सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। किसी को भी गलत सूचना/संदेश भेजने/प्रसारित करने में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है।” यात्रा को रोकने, पथराव करने और कारों को जलाने के बाद भड़की हिंसा जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि नूंह के नलहर मंदिर से शुरू हुई यात्रा को इजाजत थी। यात्रा में शामिल होने वाले लोग दोपहर करीब एक बजे बसों, कारों और बाइकों में सवार होकर फिरोजपुर झिरका के लिए रवाना हुए। यात्रा के मार्ग पर तीन स्थानों पर लगभग 1,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि जुलूस को लगभग 5 किमी दूर युवकों के एक समूह ने रोक दिया और वापस मंदिर की ओर बढ़ रहे प्रतिभागियों पर पथराव किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जुलूस में शामिल “एक या दो कारों” को भी आग लगा दी गई और भारी पुलिस तैनाती के बावजूद हिंसा जारी रही।

