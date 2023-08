NRI Woman Suicide: बेंगलुरु में NRI महिला ने की आत्महत्या, बच्चों की कस्टडी के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कर रही थी संघर्ष

खुदकुशी करने वाली एनआरआई महिला के पिता ने बेलगावी पुलिस को बताया कि उन्हें उसकी मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है। वह अपने किशोर बेटे की देखभाल को लेकर परेशान थी। उसका बेटा लंबे समय से बीमार है और ऑस्ट्रेलियाई बाल कल्याण अधिकारियों की निगरानी में है।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। (jansatta)

