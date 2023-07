Double Murder: उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिनदहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर दो युवक की हत्या, मजदूरी कर लौट रहे थे घर

दरअसल, अनजान हमलावरों मे दोनों मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई है। दिल्ली पुलिस इस मामले में फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। किसी सुराग के लिए पुलिस चश्मदीदों की तलाश की जा रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर । (Jansatta)

उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार सुबह बीच सड़क पर सरेआम गोलियों से भूनकर दो लोगों की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों की लाशें एक-दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई मिली। उन्होंने कहा कि दोनों पीड़ितों पर अनजान हमलावरों मे छह से ज्यादा गोली चलाई गई है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस हत्याकांड से जुड़ा कोई सुराग पाने के लिए चश्मदीदों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने उन्हें लगभग 2.15 बजे फोन किया और कहा कि सड़क पर एक व्यक्ति मृत पड़ा है और उसे गोली लगी है। डीसीपी (पूर्वोत्तर) जॉय तिर्की ने बताई दोहरे हत्याकांड की डिटेल्स डीसीपी (पूर्वोत्तर) जॉय तिर्की ने कहा, “एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को पाया जिसके पेट पर दो गोलियों के घाव थे। मुख्य 65 फुटा रोड पर शव पड़ा था। शव के पास दो खाली खोखे भी थे।” बाद में उस व्यक्ति की पहचान वेलकम के सुभाष पार्क इलाके के निवासी 40 साल के प्रदीप कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने कहा कि वह दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था और घर लौट रहा था तभी आरोपियों ने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। ‘बैड कैरेक्टर’ है दूसरा मृतक बब्लू मुजाहिद, 13 संगीन मामले में आरोपी मौका ए वारदात का मुआयना करते वक्त पुलिस को एक और शव मिला जो प्रदीप कुमार के शव से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर था। दूसरे मृतक की पहचान जनता मजदूर कॉलोनी निवासी 40 साल के बब्लू मुजाहिद के रूप में हुई है। यह भी दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम करता था। तिर्की ने कहा, “उसे भी गोली लगी थी। एक छाती पर और दूसरी पेट के निचले हिस्से पर गोली लगने के घाव थे। मृतक की कई आपराधिक संलिप्तताएं थीं और उसे ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया गया था। उसके खिलाफ स्नैचिंग, डकैती और चोरी के 13 मामले दर्ज हैं।” हमलावरों ने पहले बब्लू मुजाहिद फिर प्रदीप कुमार को गोलियों से भूना पुलिस के मुताबिक बब्लू मुजाहिद के शव के पास से दो खाली खोखे भी मिले हैं। दोनों घायलों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का मानना ​​है कि मृतक एक-दूसरे को जानते थे और जब गोलीबारी हुई तो वे साथ थे। तिर्की ने कहा, “प्रथम दृष्टया आरोपियों ने पहले बब्लू को गोली मारी और वह एक संकरी गली में गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने प्रदीप को निशाना बनाया और मुख्य सड़क पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।” दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज, हमलावरों को पकड़ने में लगी कई पुलिस टीम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहरी तहकीकात करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान करने और घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए घटनास्थल के पास के सीसीटीवी के फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है।

