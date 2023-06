Delhi Crime: उधार की रकम चुकाने से बचने के लिए भतीजों ने रची साजिश, पूर्वोत्तर दिल्ली में महिला का कत्ल- एक गिरफ्तार

जुड़वाँ भाई जाहिद और शाहिद अपनी चाची शमीमा बेगम के घर में रहते थे और उनसे 10 लाख रुपये उधार ले रखे थे। शमीमा जब रकम वापस मांगने लगी तो उन्होंने तीन अन्य लोगों की मदद से उसे मारने का फैसला किया।

सांकेतिक तस्वीर

Delhi Crime News: दिल्ली पुलिस ने 8 जून को नॉर्थ इस्ट दिल्ली के जाफराबाद में एक महिला की हत्या के मामले में 20 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तरी घोंडा निवासी अजमल अंसारी के रूप में की है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान शमीमा बेगम के रूप में हुई है। उनके दो भतीजों ने अंसारी और दो अन्य लोगों को उनकी हत्या करने के लिए हायर किया था। भतीजे शमीमा से उधार लिए गए पैसे को चुकाने से बचना चाह रहे थे। मौका ए वारदात का दौरा और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से मिला सुराग दिल्ली पुलिस ने कहा कि मृतका के भतीजे जाहिद और शाहिद और अन्य दो आरोपी नाजिम और रंजीत फरार हैं। विशेष सीपी (अपराध) रवींद्र यादव ने कहा कि उन्होंने मौका ए वारदात का दौरा किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। वारदात के दिन पांच अज्ञात लोगों को महिला के घर की ओर आते देखा गया। वे सभी आसपास के ही रहने वाले पाए गए थे। उधार के 10 लाख रुपये नहीं चुकाने के लिए रची महिला की हत्या की साजिश पुलिस ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा एक व्यक्ति नूर-ए-इलाही इलाके में बाल कटवाने के बहाने से मौजूद है। उन्होंने अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत उस जगह पर छापा मारा। पूछताछ के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि जुड़वां भाई जाहिद और शाहिद अपनी मौसी शमीमा बेगम के घर में रहते थे। उन्होंने शमीमा बेगम से 10 लाख रुपये उधार लिए और विभिन्न बहाने से भुगतान में देरी करते रहे। आखिरकार, जब उन्होंने भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की तो शमीमा बेगम ने उन्हें उधार के पैसे के नाम पर अपमानित करना शुरू कर दिया। Also Read DU South Campus Murder: दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में चाकू मारकर छात्र का कत्ल, इस बात को लेकर हुई थी भिड़ंत जाहिद, शाहिद, अंसारी, नाजिम और रंजीत ने किया पुलिस को गुमराह जाहिद और शाहिद ने अपनी चाची को मारने की साजिश रची और अंसारी, नाजिम और रंजीत को इसकी साजिश रचने में फंसा लिया। उन्होंने फैसला किया कि शाहिद उनकी एक बहन के साथ रहेगा और जाहिद पुलिस को गुमराह करने के लिए मौके पर ही रहेगा। जाहिद ने जांच से बचने के लिए आरोपियों से हाथापाई के दौरान उसे पीटने को भी कहा। इस तरह से शमीमा बेगम की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस को भटकाया गया। हालांकि, बरामद सबूतों और आसपास की गई पूछताछ के बाद पुलिस केस को नतीजे तक पहुंचाने में कामयाब रही। Sakshi Sahil Case: Postmortem Report में खुलासा, लड़की के दोस्त ने बताया साहिल का सच | Shahbad Diary | Video

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram