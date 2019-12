उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक ही परिवार के तीन लोगों के आत्महत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक, नोएडा में रहने वाली एक महिला ने पति के मेट्रो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने के बाद अपनी बेटी को फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी और फिर इसके बाद उसने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस महिला के देवर से भी पूछताछ कर रही है।

निजी कंपनी में करता था पति कामः मामले में थाना एक्सप्रेसवे के प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार ने बताया कि मूल रूप से चेन्नई निवासी थे। पुलिस के मुताबिक, 30 वर्षीय भरत जे दिल्ली स्थित एक कंपनी में महाप्रबंधक के पद पर काम करता था। वह नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी पवेलियन सोसाइटी में रहता था। भरत अपनी पत्नी शिवरंजनी, बेटी जयश्री और भाई कार्तिक के साथ रहता था।

Noida: A woman&her daughter allegedly committed suicide by hanging themselves in their house at a residential society in Sector 128,last night. Police say that the woman's husband had also committed suicide by jumping before a metro train at Jawaharlal Nehru Stadium Metro Station pic.twitter.com/Twvsh0N2Zn

