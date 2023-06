नोएडा: फिल्म सिटी में मॉडल की दर्दनाक मौत, स्टूडियो में लाइटिंग ट्रस गिरने से बड़ा हादसा

फिल्म सिटी में 24 साल की मॉडल की मौत (सांकेतिक)

नोएडा के फिल्म सिटी में दर्दनाक हादसा हो गया है। लाइटिंग ट्रस गिरने से एक 24 वर्षीय मॉडल की मौत हो गई है। उसका दोस्त भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब किस की लापरवाही की वजह से लाइटिंग ट्रस यूं गिर गया, ये अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन इस हादसे ने एक लड़की की जान ले ली है। वंशिका चोपड़ा की दर्दनाक मौत मृतक मॉडल का नाम वंशिका चोपड़ा है जो रविवार को शूटिंग के लिए फिल्म सिटी के एक स्टूडियो आई थी। वहां कोई बड़ा फैशन कार्यक्रम होने वाला था, उसी को लेकर सारी तैयारी चल रही थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे इस कार्यक्रम को शुरू होना था। लेकिन तभी लाइटिंग ट्रस अचानक से गिर गया। जिस समय वो गिरा, वंशिका उसके नीचे ही खड़ी थी, ऐसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका एक दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गया। Also Read मौत होने तक नाबालिग से करते रहे सामूहिक दुष्कर्म, 50 मीटर तक घसीटा, खून के छींटे बयां कर रहे बर्बरता की कहानी पुलिस ने शुरू की जांच इस हादसे की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित कर दिया गया था जिसने मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक मॉडल के परिवार को भी इस हादसे की सूचना दे दी गई है। अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस समय पुलिस आयोजनकर्ता और लाइटिंग ट्रस लगाने वालों से सवाल-जवाब कर रही है। समझने का प्रयास है कि इतना दर्दनाक हादसा कैसे हो गया, क्या किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है? वैसे इस हादसे में जो शख्स घायल हुआ है, उसकी पहचान बॉबी राज के रूप में हुई है। उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, कहां चोटें आईं, अभी साफ नहीं, लेकिन अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले भी ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं, कई में तो आयोजकों की लापरवाही ही सामने आई, अब इस केस में क्या रहता है, ये पुलिस जांच के बाद साफ होगा।

