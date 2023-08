Ground Report: पूरे परिवार को घसीटती ले गई बस, फरार ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, नोएडा के कपल और बेटे की मौत से बुलंदशहर में गांव गमगीन

योगेश ने कहा, “एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। विडंबना यह है कि उस दिन दिनेश और उनका परिवार गाजियाबाद में एक रिश्तेदार की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे…”

दिनेश और उसकी पत्नी ज्योति । (Express Photo)

Written by Dheeraj Mishra NH-91 Truck Accident: “वह चार भाइयों में सबसे छोटा था… अर्थी का वजन पहाड़ से भी भारी था।” पिछले सप्ताह गौतमबुद्ध नगर में एनएच-91 पर एक ट्रक दुर्घटना में अपनी पत्नी ज्योति और बेटे रुद्र के साथ मारे गए दिनेश शर्मा के परिवार के लिए यह कभी पूरी नहीं होने वाली क्षति है। दुर्घटना के बारे में कई चश्मदीदों ने बताया कि वह कितना भयानक था। उनमें से एक ने कहा, “ट्रक चालक कूदकर भाग गया और बस परिवार को कुछ मीटर तक घसीटते हुए ले गई।” आरोपी फरार ट्रक चालक गिरफ्तार, IPC की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज आरोपी फरार ट्रक चालक बदायूँ के रहने वाले 27 साल के रोहताश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही से मौत समेत भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं ट्रक हादसे में बेटा समेत जान गंवाने वाले दंपत्ति के पैतृक गांव में सदमे की हालत है। परिवार समेत पूरा गांव गमगीन है और हादसे की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है।

