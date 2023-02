लिवइन में नहीं रह रही थी निक्की, पुलिस कर रही गुमराह: परिजन

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में 23 वर्षीय युवती निक्की यादव की हत्या के मामले में उसके परिवार ने मांग की है कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होनी चाहिए।

निक्की यादव, साहिल गहलोत। ( फोटो-इंडिया पोस्‍ट )।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में मित्राऊं गांव के रहने वाले साहिल गहलोत ने अपनी महिला साथी (निक्की यादव) की गला घोंट कर हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया था। निक्की के चाचा प्रवीण यादव ने कहा कि निक्की छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह लिव-इन में नहीं रह रही थी। गुमराह करने के लिए ये कहानी पुलिस ने गढ़ी है। निक्की के चाचा प्रवीण यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस परिवार और जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि आरोपी साहिल गहलोत को फांसी दी जानी चाहिए। यादव ने दावा किया कि मामले की सुनवाई त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक) में होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पुलिस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। निक्की हास्टल में रह रही थी, वह सहजीवन (लिव-इन रिलेशनशिप) में नहीं थी। उन्होंने आगे दावा किया कि निक्की के लापता होने के बाद उनके पिता ने भी गहलोत से संपर्क किया था लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना हत्या के चार दिन बाद 14 फरवरी को तब प्रकाश में आई जब पुलिस ने गहलोत की निशानदेही पर फ्रिज से पीड़िता का शव बरामद किया। सबूत खत्म करने के लिए साहिल ने मोबाइल से मिटाया था डाटा नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने मित्राऊं कला की निक्की यादव हत्याकांड में बताया है कि उसकी हत्या करने के कुछ घंटे बाद साहिल गहलोत ने अपने दोनों फोन से डाटा मिटा दिया था। निक्की की हत्या के मामले की जांच और पूछताछ में पता चला कि गहलोत ने पकड़े जाने से पहले अपने और उसके दोनों फोन से पूरा डाटा मिटा दिया और उसके फोन को कई दिनों तक छिपा कर रखा। पुलिस अब फोन से डाटा दोबारा हासिल करने के लिए फोन को फोरेंसिक लैब भेजेंगी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दावा किया कि साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि निक्की यादव उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसने कथित तौर पर अपनी कार के अंदर डाटा केबल से निक्की का घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद गाड़ी में शव लेकर साहिल घूमता रहा और बाद में उसके शव को ठिकाना लगाने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में अपने ढाबे पर एक फ्रिज के अंदर शव को डाल कर चला गया था। पुलिस के मुताबिक गहलोत ने निक्की यादव से छिपाया था कि वह किसी और महिला से शादी करने के लिए मंगनी कर रहा था, और जब मामला सामने आया, तो दोनों के बीच विवाद हो गया। तब गहलोत ने उसकी हत्या कर दी। महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। महिला आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने ट्वीट किया कि कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? न सिर्फ अपने साथी की हत्या की, बल्कि उसी दिन दूसरी लड़की से शादी भी कर ली।

