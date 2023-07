Sidhu Moose Wala Murder: सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन, बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार को दिए थे हथियार

जानकारी के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली बार पाकिस्तान के किसी नागरिक की सीधी भूमिका सामने आई है।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Punjabi Singer Sidhu Moose Wala Murder) में पहली बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी नागरिक का सीधा कनेक्शन सामने आया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में नया खुलासा करते हुए बताया है कि पाकिस्तान (Pakistan) के एक युवक ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई की थी। हामिद नाम का यह युवक फिलहाल दुबई में रहता है। हामिद ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi) के शूटर्स से मुलाकात भी की थी। दुबई में हुई बिश्नोई गैंग के शूटर अंसारी से हामिद की मुलाकात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए के अधिकारियों ने बताया है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक हामिद ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले दुबई में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नियमित हथियार सप्लायर बुलंदशहर का रहने वाला शाहबाज अंसारी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ही हामिद ने अंसारी को लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार के साथ अपने नजदीकी रिश्ते के बारे में बताया था। यह जानकर शाहबाज अंसारी दंग रह गया था। दुबई में पाकिस्तानी हवाला ऑपरेटर फैजी खान ने करवाई थी हामिद और अंसारी की मुलाकात जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में सौंपे गए दस्तावेजों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि बिश्नोई के शूटर शाहबाज अंसारी ने उस दौरान कई बार दुबई का दौरा किया था। इस दौरान अंसारी दुबई में रहने वाले पाकिस्तान के नागरिक फैजी खान के संपर्क में आया। दुबई में हवाला ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले फैजी खान ने ही शाहबाज अंसारी की मुलाकात हामिद से करवाई थी। हामिद से पहली मुलाकात के दौरान अंसारी ने हथियारों की तस्करी, अवैध कारोबार और भारत में हथियारों समेत गोला-बारूद की कंसाइनमेंट की सप्लाई को लेकर बाचतीत की थी। हामिद ने गोल्डी बरार को हथियार सप्लाई के बारे में अंसारी को बताया हिंदुस्तान टाइम्स ने एनआईए से जुड़े दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि फैजी खान की ओर से करवाई गई पहली मुलाकात मीटिंग के दौरान हामिद ने शाहबाज अंसारी को बताया था कि वह शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को असॉल्ट राइफल और बाकी हथियार की सप्लाई करने वाला है। शाहबाज अंसारी को हामिद ने बताया था कि वह बिश्नोई के करीबी मददगार गोल्डी बरार के संपर्क में हैं। साथ ही उसने बरार को कई बार हथियार मुहैया कराए हैं। हामिद ने फोन रिकॉर्डिंग सुनाकर शाहबाज अंसारी को दिलाया था भरोसा एनआईए के मुताबिक बातचीत के दौरान हामिद ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए शाहबाज अंसारी के सामने अपने फोन में सेव गोल्डी बरार के साथ हथियारों की सप्लाई से जुड़ी डील की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने खुलासे में बताया है कि शाहबाज अंसारी और उसके मारे जा चुके पिता कुर्बान अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का सबसे प्रमुख स्पलायर थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमलावरों मे किया उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल एजेंसी को पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में हमलावरों मे उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया था। पंजाब के मनसा जिले के जवाहरके गांव में 29 मई, 2022 को छह बदमाशों ने गोली मारकर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। इसके बाद गोल्डी बरार ने खुद आगे बढ़कर सिद्धू मूसेवाला हत्कांडया की जिम्मेदारी ली थी।

