Hijack Charge: मुंबई के कारोबारी को NIA कोर्ट ने दी थी उम्रकैद, गुजरात हाई कोर्ट किया हाई जैक के आरोप से बरी, पूरा मामला

गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी बिरजू सल्ला को “संदेह से भरे सबूतों के आधार पर” विमान अपहरण के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई स्थित कारोबारी बिरजू सल्ला को विमान अगवा करने (Hijack) के आरोपों से बरी कर दिया। सल्ला को पहले 2017 में मुंबई-दिल्ली उड़ान (Mumbai- Delhi Flight) में अपहरण की धमकी भरा पत्र रखने का दोषी पाया गया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत के 2019 के सल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के फैसले को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि उसकी जब्त की गई संपत्तियों को जारी किया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर लगाया गया जुर्माना वापस किया जाए। संदेह से भरे सबूतों के आधार पर” अपहरण के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते गुजरात हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी को “संदेह से भरे सबूतों के आधार पर” अपहरण के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 11 जून, 2019 को अहमदाबाद एनआईए अदालत ने सल्ला को अपहरण-विरोधी अधिनियम, 2016 के तहत लगाए गए सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया और उसे “जीवन भर के लिए आजीवन कारावास” की सजा सुनाई थी।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram