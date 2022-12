NIA Action: एनआईए ने आतंकवादी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में था आरोपी

NIA Action: लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया।

NIA Action (Source- Express File Photo)

