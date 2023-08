दिल्ली पुलिस के होमगार्ड की बेरहमी से हत्या, पड़ोसियों ने तलवार से काटा, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली पुलिस के एक होमगार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कथित तौर पर पड़ोसियों ने उसे तलवार से काट दिया।

दिल्ली पुलिस के एक होमगार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कथित तौर पर पड़ोसियों ने उन्हें तलवार से काट दिया। आनन-फानन में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आस-पास के लोगों में दहशत का माहौल है। वारदात फरीदाबाद के गारखेड़ा में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के एक होमगार्ड धर्मपाल की कथित तौर पर उसके पड़ोसियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों की रविवार के दिन बहस हो गई थी। होमगार्ड बाथरूम में कुछ काम करवा रहे थे पुलिस ने आगे कहा कि 50 साल के धर्मपाल कश्यप अपने बाथरूम में कुछ रिनोवेशन का काम करवा रहे थे। इस काम में इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान फरीदाबाद के गारखेड़ा में उनके घर के बाहर रखा हुआ था। पड़ोसियों को घर के बाहर सामान रखने से परेशानी हो रही थी। वे चाहते थे कि पीड़ित उस सामान को हटा लें। इसी बात को लेकर पड़ोसी सुनील और उनका बेटा अजय गुस्से में थे। घर के बाहर रखा था सामान घर के बाहर सामान रखने से उन्हें अपने घर के अंदर आने-जाने में परेशानी हो रही थी। कल शाम यानी रविवार को पड़ोसी सुनील ने होमगार्ड से सड़क से सामान हटाने को कहा मगर धर्मपाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। Also Read Delhi Crime: नेताजी सुभाष प्लेस के कैफे में हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक शख्स का कत्ल, एक आरोपी गिरफ्तार होमगार्ड के सीने में घोंपी तलवार इसी बात को लेकर दोनों पड़ोसियों में बहस शुरू हो गई। जिसके बाद सुनील और उसके बेटे अजय ने तलवार निकाली और धर्मपाल के सीने में घोंप दी। तलवार लगते ही धर्मपाल जमीन पर गिर गिया। उसे देखकर आरोपी सुनील और अजय मौके से भाग गए। अधिकारियों ने बताया कि धर्मपाल को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पिता-पुत्र की तलाश की जा रही है।

