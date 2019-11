छत्तीसगढ़ में विधानसभा उप चुनाव के बाद 300 से ज्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने आगजनी कर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। इस दौरान सड़क निर्माण के काम में लगे 4 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी और मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। घटना शनिवार की देर शाम कोंडागांव जिले के अतिसंवेदनशील क्षेत्र मढोनार में हुई। इससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। राज्य में नक्सलियों के आतंक पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। नक्सलियों ने एक पेड़ पर पोस्टर लगाकर धमकी दी थी कि जड़, जंगल और संसाधन को बचाने के लिए रोड निर्माण बंद नहीं किया तो हमला करेंगे।

सड़क निर्माण में लगी थी जेसीबी : पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने जिस जेसीबी और मोटरसाइकिल में आग लगाई, वे ठेकेदार राजकुमार जायसवाल के सहयोगी की थी। कोंडागांव जिला मुख्यालय से 51 किमी दूर मढोनार में छोटेडोंगर से मढोनार तक पांच करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है। इसी काम के लिए वहां पर जेसीबी, ट्रैक्टर आदि खड़े थे। वहां पर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण (Prime Minister Road Construction Planing) के तहत यह सड़क बन रही है। घटना के वक्त वहां पर मोरम डालने का काम किया जा रहा था। इसके लिए 4 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी लगाई गई थी।

