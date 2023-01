Delhi Crime: नौशाद और जगजीत सिंह ने युवक का गला दबाया, सिर काटा, शरीर के 8 टुकड़े किए, पाकिस्तानी आतंकी को भेजा विडियो- दिल्ली पुलिस बोली

Delhi Police ने जहांगीरपुरी से गिरफ्तार पाकिस्तानी हैंडलर के बारे में बताया कि दोनों ने दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में एक युवक का सिर कलम किया था। कत्ल का वीडियो बनाकर उसने पाकिस्तान में अपने आतंकी आका को भेजा था।

Delhi Police ने बीते दिनों जहांगीरपुरी से गिरफ्तार दो पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर को गिरफ्तार किया था। ( प्रतीकात्मक तस्वीर)

Jahangirpuri Suspects Reveal: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) द्वारा एक आतंकी संगठन से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों ने खुलासा किया है कि कुख्यात आईएसआईएस (ISIS) से प्रेरित होकर उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में 21 साल के एक युवक का सिर काट दिया (Beheaded) और कत्ल का 37 सेकंड का वीडियो बनाया। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के हवाले से शनिवार को बताया कि इस वीडियो को उन दोनों ने पाकिस्तान स्थित अपने आका लश्कर के आतंकी सोहेल को भेजा था।

