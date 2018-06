27 करोड़ के ड्रग्स के साथ बीजेपी नेता गिरफ्तार, 5 साथी भी पकड़ाए

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में नारकोटिक्स और सीमा मामलों के विभाग ने सात लोगों को नशीले पदार्थों और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले सात लोगों में भारतीय जनता पार्टी का नेता भी शामिल है। वह चंदेल जिले की स्वायत्त जिला समिति का चेयरमैन भी है। गिरफ्तार भाजपा नेता का नाम लुटखोसी जोउ बताया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के पास से ​बरामद किए गए नशीले पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 27 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये कार्रवाई बुधवार (20 जून) को की गई थी। जब्त किए गए सामानों मेंं 4.595 किग्रा हेराईन, 28 किग्रा ‘वर्ल्ड इज योर’ टैबलेट और 57.18 लाख रुपये कैश और 95,000 रुपये बंद हो चुकी करंसी शामिल है। गिरफ्तार करने वाली टीम को बदमाशों के पास से 0.32 बोर का पिस्टल, एक रायफल, दो बंदूक के लाइसेंस की किताबें, आठ बैंक पासबुक भी मिली हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एस्थर वुनघेनुआम, मुंग जू एरिक, टेरेसा नगेट नेंगबोई, लॉरेंस जू, मिनलाल माते, सियो जामतांग माते और मत जमखोहाओ शामिल हैं। इनमें से मत जमखोहाओ समिति के चेयरमैन का जनसंपर्क अधिकारी है।

Imphal: Narcotics and Affairs of Border (NAB) arrested BJP leader & Chairman of autonomous district council Chandel district, Lutkhosei Zou and 7 other people with huge quantity of contraband drugs worth Rs 27.79 crores yesterday. pic.twitter.com/vNgm44ZIcO

— ANI (@ANI) June 20, 2018