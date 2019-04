दिल्ली के तिहाड़ जेल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जेल के अधीक्षक पर एक कैदी ने उसे प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शबीर नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया है कि जेल के अधीक्षक ने उसके पीठ पर रॉड से जला कर ‘ॐ’ लिख दिया। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बीते बुधवार (17 अप्रैल, 2019) की है। शबीर, हथियार सप्लाई करने के आरोप में तिहाड़ जेल के जेल नंबर-4 में बंद था। दूसरे अन्य कैदियों की तरह शबीर को अपने घरवालों से फोन पर बातचीत की इजाजत मिली हुई थी। उसने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि जेल में उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। शबीर ने जेल नंबर-4 के सुपरीटेन्डेंट पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसने अधीक्षक से कई बार जेल में उसे मिले इंडक्शन कुकर के बारे में शिकायत की थी कि यह सहीं ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसी बात से नाराज होकर सुपरीटेन्डेंट ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर धमकी देते हुए कहा कि ‘तुम जेल में नेता बनने की कोशिश कर रहे हो आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे।’

A #Delhi court has called for an inquiry & explanation from the DGP, Prison after a #Muslim undertrial is burn-stamped with ॐ, allegedly by a Tihar jail superintendent. pic.twitter.com/eXiVPWMPbS

— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) April 19, 2019