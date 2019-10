‘Murder Is Like Potato Chips You Can’t Stop With Just One’…इस महिला ने अपने फेसबुक पोस्ट पर इतना लिखा और फिर अपने 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इस महिला ने अपने 4 अन्य बेटों को मारने की योजना भी बना ली। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि इस ‘Killer Mother’ ने जो कोट अपने फेसबुक पेज पर लिखे थे वो दरअसल Stephen King के एक नोबल से लिया गया था।

साराह बारास नाम की इस महिला ने पिछले साल जुलाई के महीने में यह पोस्ट लिखा था और फिर उसने इस पोस्ट को लिखे जाने के एक साल के अंदर ही डबल मर्डर को अंजाम दिया था।

साराह बरास को हत्या का दोषी पाया गया है। महिला ने अपने परिवार के सदस्य ब्रैंडन मैचिन के साथ मिलकर अपने दो नाबालिग बेटों त्रिस्तान और ब्लेक बरास की हत्या 24 मई को कर दी थी।

बारास ने ट्रायल के दौरान अपने 2 नाबालिग बेटों की हत्या की बात कबूल कर ली। Sheffield Crown Court में बारास और ब्रैंडन को 2 बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया।

यूके की एक अदालत में यह बात भी निकलकर सामने आई कि इन दोनों ने अपने 4 अन्य बच्चों की हत्या की साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान जज ने कहा हत्या और आपराधिक साजिश रचने के जुर्म में अब इन दोनों को ताउम्र जेल में गुजारनी पड़ सकती है।

चार्जशीट के मुताबिक 6 बच्चों की हत्या की यह साजिश 14 मई से 20 मई के बीच रची गई थी। इसके बाद 24 मई की सुबह दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

जुलाई में इस दोहरे हत्याकांड को लेकर महिला की संलिप्ता का खुलासा हुआ। 27 सितंबर को बरास और ब्रैंडन को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया।

Shiregreen इलाके के एक घर में रहने वाली इस महिला ने पुलिस को फोन कर बताया था कि उसके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए हैं। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

अस्पताल में 12 मिनट के अंदर दोनों भाइयों की मौत हो गई थी लेकिन मौत की वजह का खुलासा नहीं हो सका था और यह भी नहीं पता चल सका था कि उनके साथ घर के अंदर क्या हुआ…?

35 साल की बारास ने छह बच्चों की हत्या की साजिश रचने का जुर्म कबूला और त्रिस्तान तथा ब्लेक की हत्या तथा 5 बार हत्या के प्रयास का जुर्म भी कबूला। इस मामले की सुवनाई के दौरान Judge Jeremy Richardson QC ने कहा कि ‘तुम दोनों ने जो कुछ किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है…तुम दोनों को अब ताउम्र जेल में गुजारनी पड़ सकती है।’ (और…CRIME NEWS)

