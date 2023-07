Gurugram: कॉलोनी में घुसकर दिनदहाड़े फायरिंग, पूरी वारदात CCTV में कैद, हत्याकांड के आरोपियों से गवाहों में दहशत

गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि अब तक सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो लोगों अनुभव उर्फ गुड्डू और राजा की पहचान कर ली गई है, जो पिछले साल मई में हुई हत्या की एक वारदात में शामिल थे। तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर । (Jansatta)

Gurugram Crime News: गुरुग्राम की रविनगर कॉलोनी के निवासियों में उस समय दहशत फैल गई जब स्कूटर पर सवार होकर आए तीन लोगों ने एक हत्याकांड के गवाहों को धमकाने के लिए हवा में अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पूरी घटना गवाह के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसके आधार पर ही मामले की जांच शुरू की गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो लोगों की पहचान, तीसरे के शिनाख्त की कोशिश गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि अब तक सीसीटीवी फुटेज में दिखे दो लोगों अनुभव उर्फ गुड्डू और राजा की पहचान कर ली गई है, जो पिछले साल मई में हुई हत्या की एक वारदात में शामिल थे। तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने कहा कि जाते समय तीनों ने उसी हत्याकांड के एक अन्य गवाह को भी पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। खुलेआम लहराई पिस्तौल, रिहाइशी कॉलोनी में गुंडों ने फैलाई दहशत पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तीन लोग सुबह करीब साढ़े छह बजे एक स्कूटर पर रिहाइशी कॉलोनी में दाखिल हुए और उनमें से पीछे बैठा एक व्यक्ति खुलेआम पिस्तौल लहरा रहा था। पुलिस के मुताबिक वे एक घर के बाहर रुके, हवा में कुछ गोलियां चलाईं और पिस्तौल लहराते हुए भाग गए। भागने के दौरान तीनों लोगों ने कॉलोनी के लोगों को दहशत में डालने के लिए धमकाने की भी कोशिश की। Also Read MP के बाद UP में शर्मनाक वारदात, सोनभद्र में दलित युवक से जूता चटवाया, करवाई उठक-बैठक, वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार गुरुग्राम पुलिस ने बताया- क्या है हत्याकांड की गवाही से जुड़ा मामला मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम के मुताबिक पिछले साल मई में सेक्टर-9 सामुदायिक भवन में एक शादी के दौरान कुछ लोगों ने सुमित सोलंकी और उनके भाई की पिटाई कर दी थी। सुमित सोलंकी की बाद में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और उनमें से सात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एक आरोपी विशु अब भी फरार है। इसी मामले में आरोपियों ने गवाहों को प्रभावित करने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। Tis Hazari Court Firing: Delhi के Tis Hazari Court में हुई फायरिंग, जान बचाकर भागे लोग | Video

