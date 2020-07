मुंबई में बीच सड़क पर एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया। महिला एक गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई और फिर उसने यह हंगामा किया। इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिसवाले भी वहां मौजूद थे लेकिन महिला को समझाने में उनके भी पसीने छूट गए। सड़क पर हंगामा कर रही महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि बच सड़क पर यह महिला एक गाड़ी के सामने खड़ी है। फिर वो अचानक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक की तरफ जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित है।

यातायात पुलिस क जवान किसी तरह ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर दोनों तरफ खड़े लोग या गाड़ी से जा रहे लोग इस महिला को देख कर अचरज में है। वीडियो में दो यातायात पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। दोनों सड़क पर चल रही अन्य गाड़ियों को जाम से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

कुछ ही देर बाद अचानक यह महिला गाड़ी के बोनट पर खड़ी हो जाती है और फिर अपने चप्पल से गाड़ी के शीशे पर हमला करना शुरू कर देती है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिस के जवान इस महिला को समझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं लेकिन यह महिला काफी देर तक ट्रैफिक पुलिस के समझाने से भी नहीं समझती हैं। गंभीर बात यह भी है कि महिला सड़क पर बिना मास्क के भी नजर आ रही हैं।

Traffic movement on Mumbai’s Peddar Road was affected on Saturday evening due to a fight between a couple on the road

The woman was fined for abandoning her vehicle in the middle of the road, which led to the traffic jam https://t.co/c76YLF7Pet

Video: Twitter/ Waris Pathan pic.twitter.com/LBnmFDSJQR

