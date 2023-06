स्कूल में प्रार्थना के समय अजान! स्पीकर से आई आवाज तो मच गया हंगामा, क्लास में भी पढ़ाए जाने के आरोप

मुंबई के कांदिवली पश्चिम के एक स्कूल में सुबह प्रार्थना के समय अजान होने लगी। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (express)

मुंबई के कांदिवली पश्चिम के एक स्कूल में सुबह प्रार्थना के समय अजान होने लगी। इसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। भाजपा और शिवसेना ने इसका विरोध कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। डीसीपी अजय कुमार बंसल का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल में प्रार्थना के समय स्पीकर पर अजान होने से हंगामा मच गया। छात्रों के अभिभावकों ने शुक्रवार सुबह कपोल इंटरनेशनल स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल का नया सत्र शुरू हुए मजह दो दिन ही हुए हैं। अजान को लेकर स्कूल में बखेड़ा शुरू हो गया। वहीं शिवसेना ने स्कूल से इस बारे में जवाब मांगा है। अजान के बाद स्कूल के बाहर जमा हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसलिए स्कूल के बाहर पुलिस फोर्स को मौजूद कर दिया गया है। इस मामले के बाद बीजेपी विधायक योगेश सागर स्कूल पहुंच गए। उन्हों अजान बजाने वाले स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के बाद छात्र अपने घर पहुंचे और अपने घरवालों को अजान की बात बताई। छात्रों की बात सुनकर अभिभावक नाराज हो गए। गुस्से में वे स्कूल के बाहर पहुंचे और शिवसेना कार्यकर्ता के साथ नारेबाजी की। यह बात भी सामने आ रही है कि स्कूल में अजान पढ़ाया भी जा रहा है। Also Read Mira Road Murder: सरस्वती वैद्य की हत्या से 15 दिन पहले आरोपी मनोज साने ने खरीदा था जहर, पकड़ में ना आए इसलिए अपनाया यह तरीका इसके बाद शिवसेना ने स्कूल के खिलाफ कांदिवली पुलिस खाने में शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं शिवसेना ने लाउडस्पीकर पर अजान न बजाने को लेकर स्कूल को लिखित पत्र दिया। इस पूरे मामले पर स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि अजान बजाने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अजान बजाने को लेकर स्कूल ने कहा हम हर धर्म की प्रार्थना स्पीकर पर बजाते हैं इस मामले में स्कूल ने कहा है कि हम लाउडस्पीकर पर हर धर्म की प्रार्थनाएं बजाते हैं ताकि छात्र उन्हें समझ सकें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्कूल का हर छात्र गायत्री मंत्र, कैरल गायन या अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं को समझ सके। इसी नियम का पालन करते हुए आज लाउडस्पीकर से अजान बजाई गई मगर छात्रों के अभिभावकों की भावनाओं को देखते हुए हमने अजान बंद कर दी। हमने माता-पिता की बात मान ली है। इस मामले में स्कूल की तरफ से कहा गया है कि अब अजान नहीं बजाई जाएगी।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram