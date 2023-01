Underworld Don Chhota Rajan के जन्मदिन पर बधाई के पोस्टर- मलाड में कबड्डी टूर्नामेंट, मुंबई पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस

Mumbai Crime News: मुंबई के मलाड में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के जन्मदिन पर कबड्डी का टूर्नामेंट के आयोजन का पोस्टर वायरल होने के बाद Mumbai Police ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआर सामाजिक संघटना महाराष्ट्र राज्य की ओर से लगे पोस्टर को भी हटाया गया है।

Underworld Don Chhota Rajan Birthday के मौके पर मलाड में पोस्टर लगाने को लेकर Mumbai Police ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। (Photo- ANI)

Underworld Don Chhota Rajan Poster: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Underworld Don Chhota Rajan) के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए लगाए गए बड़े पोस्टर्स के सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के मलाड (Malad) में इस मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस के आरोपियों में उस शख्स का नाम भी शामिल है जिसने जेल में बंद माफिया डॉन छोटा राजन के जन्मदिन पर कबड्डी टूर्नामेंट (Kabaddi event) के आयोजन का दावा किया था।

