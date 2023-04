Mukhtar Ansari पर पंजाब में बवाल, CM मान बोले- रोपड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट, 48 बार वारंट के बाद भी पेशी नहीं, पुराने मंत्री से लेंगे 55 लाख

पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी के VIP सुविधाओं के साथ रहने को लेकर सीएम भगवंत मान का कहना है कि उनकी योजना पूर्व मंत्रियों से कानूनी खर्च वसूलने की है।

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी ने पंजाब के रोपड़ जेल में दो साल बंद रहने के दौरान वीआईपी सुविधाओं का जमकर मजा लिया था। (Express Photo)

