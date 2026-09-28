दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुखर्जी नगर में 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले 3 छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया है। छात्राओं को सफारी में जबरन खींचने के आरोप में यूनिवर्सिटी ने लॉ फैकल्टी के तीनों छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है और कैंपस में उनके आने पर रोक लगा दी। आरोप है कि 3 छात्रों ने 2 छात्राओं का पीछा किया था, उनके साथ छेड़खानी की थी और भद्दे कमेंट्स किए थे।

इतना ही नहीं छात्रों ने पीड़िता को जबरन खींचकर कार के अंदर बैठाने की भी कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके आने पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई पिछले हफ़्ते नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के मुखर्जी नगर में दो महिला छात्रों का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोपों के बाद की गई है।

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यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा 23 सितंबर की घटना के संबंध में FIR दर्ज करने के बाद की गई है। सोमवार को जारी तीन अलग-अलग नोटिस में यूनिवर्सिटी ने कहा कि छात्रों को उनके कोर्स से “तुरंत प्रभाव” से सस्पेंड कर दिया गया है।

नोटिस में जिन छात्रों के नाम हैं, वे सभी DU के लॉ सेंटर-II से LLB कर रहे हैं।

प्रॉक्टर ऑफिस से जारी एक नोटिस में कहा गया, “23 सितंबर 2026 की शाम को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर, यह सूचित किया जाता है कि छात्र को दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट, 1922 के ऑर्डिनेंस XV-B के क्लॉज़ 3(e) के अनुसार, उसके कोर्स से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।”

यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि कैंपस में उनके आने पर “तुरंत प्रभाव से रोक” लगा दी गई है और इस फ़ैसले को सक्षम अधिकारी ने मंज़ूरी दी है। यह घटना बुधवार रात करीब 9:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि एक महिला की शिकायत के आधार पर मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 (पीछा करना), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या हरकत) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई।

गुरुवार को ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, एक महिला ने कहा कि वह और उसकी सहेली विजय नगर से लौट रही थीं, तभी एक SUV उनके पास आकर रुकी। उसने आरोप लगाया कि उसमें बैठे लोगों ने खिड़कियां नीचे कीं और गलत कमेंट्स कहे।

उसने बताया कि जब महिलाओं ने विरोध किया और उन्हें जाने के लिए कहा, तो उसमें बैठे लोगों ने गालियां दीं और अश्लील बातें कहीं, और फिर उनका पीछा किया। 28 सितंबर की तारीख वाले यूनिवर्सिटी के नोटिस में घटना में तीनों छात्रों की कथित भूमिका के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है।

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दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक छात्रा को कार में खींचने की कोशिश की कोशिश का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, बुधवार रात मुखर्जी नगर में हकीकत पार्क के पास एसयूवी में सवार चार लड़कों ने पहले दो छात्राओं का पीछा किया, उन पर भद्दे कमेंट किए और फिर उन्हें कार के अंदर खींचने की कोशिश करने लगे। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

