शादी समारोहों में शानोशौकत दिखाने की पुरानी परंपरा रही है। पहले शादियों में इज्जत और मर्यादा का ध्यान में रखते हुए अपनी हैसियत दिखाई जाती थी तो इन दिनों कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन कर इसे दिखा रहे हैं। अब शादी का समय आ गया है। हर जगह शादी समारोह का आयोजन हो रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में डांस के दौरान डीजे फ्लोर पर गानों के शोर की बजाए बंदूकों की ठांय-ठाय की आवाजें गूंजने लगीं।

डांस से मची अफरातफरी : हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एक बारात आई। रस्म रिवाज निभाने के बाद मस्ती में काफी लोग नाच गाना शुरू कर दिए। बारात और घर वालों की तरफ के काफी लोग डीजे फ्लोर पर पहुंचे तो वहां नाचते-नाचते बंदूकें निकल आईं। देखते ही देखते एक के बाद एक ठांय-ठांय की आवाजें गूंजने लगीं। डीजे पर बजे रहे गानों को भूल नाचने वालों ने पूरा जोर फायरिंग करने और अपना रौब दिखाने में लगाना शुरू कर दिया। इससे कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी का माहौल हो गया।

#WATCH A group of men brandished guns while dancing during an event in Ahiyapur area in Muzaffarpur. Ram Naresh Paswan, Deputy Superintendent of Police says, “We will watch the video first & action will be taken post-investigation.” (28.11.2019) #Bihar pic.twitter.com/b4o8b6pdfH

— ANI (@ANI) November 30, 2019