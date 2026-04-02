मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी वाले घर में तब हंगामा मच गया जब गांववालों ने घर में घुसकर उनसे मारपीट शुरू कर दी। कथित तौर पर वो शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे। जब दूल्हे के परिवार ने इससे इनकार किया तो उन्होंने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट करने लगे।

जानकारी अनुसार यह घटना 30 मार्च की है। घटना वाले दिन नई बहू और उसके घरवाले अपने समधियों के साथ खाना-पीना कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। मना करने पर उन्होंने मारपीट की, जिसनें दुल्हन की मां समेत दूल्हे के परिवार के लोग भी घायल हो गए।

मामले में दुल्हन की मां ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि हमलावरों ने घर से कुछ नकद और सामान भी लूटे हैं। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव शुरू हो गया, जिसने बाद अन्य मेहमानों ने बीच-बचाव और मध्यस्थता कराने की कोशिश की।

घायलों को इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच, दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों के आधार पर, पुलिस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

परिवार और स्थानीय समुदाय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस विवाद का समाधान हो सके और वे इस घटना के सदमे से उबर सकें।

यह भी पढ़ें – यूपी के इस गांव में आजादी के बाद पहली बार बनेगी सड़क,अंग्रेज अफसर भी नहीं पहुंच पाए थे यहां

इटावा जनपद के भरेह इलाके के कायंछी गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे गांववासियों में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कच्ची सड़क के जरिए अब गांव तक नहीं पहुंचना पड़ेगा और गांव मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…