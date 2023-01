Andhra Pradesh Crime News: बेटे के कत्ल के लिए मां ने दी सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किया वजह का खुलासा

Andhra Pradesh के पूर्वी गोदावरी जिले (East Godavari district) में वीरा वेंकट शिव प्रसाद पर 26 दिसंबर, 2022 को जानलेवा हमला (Brutal Attack) किया गया था, जिसमें वह बाल-बाल बच गया था।

जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पीड़ित की मां, रिश्तेदार और भाड़े के दो हत्यारे (contract killers) को गिरफ्तार किया है। (सांकेतिक तस्वीर)

