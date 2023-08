पूर्वोत्तर दिल्ली दोहरा हत्याकांड: एक महीने बाद एक आरोपी गिरफ्तार, अपने हथियार दिखाने’ के लिए की लोगों की हत्या

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी और उसके साथी अपनी पहचान गैंगस्टर के रूप में स्थापित करना चाहते थे। मारे गए 2 लोगों के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर (express photo)

North East Delhi Double Murder: पूर्वोत्तर दिल्ली में एक ही सड़क पर दो लोगों की हत्या के लगभग एक महीने बाद दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने शनिवार को दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी सलमान उर्फ ​​तोहिद और उसके साथी अपने हथियारों को “दिखाना” चाहते थे और गैंगस्टर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे। 11 जुलाई को वेलकम इलाके में हुई थी घटना पुलिस ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर दो लोगों को उठाया और उन पर गोलियां चला दीं, साथ ही कहा कि हत्याओं का कोई मकसद नहीं था। घटना 11 जुलाई को वेलकम इलाके में हुई थी। पुलिस के अनुसार, उन्हें सबसे पहले 40 वर्षीय व्यक्ति प्रदीप का शव मिला, जिस पर दो गोलियों के घाव थे। प्रदीप के शव से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक और शव था, जिसकी पहचान बाद में 40 वर्षीय बब्लू के रूप में हुई। जांच में छेनू गिरोह के हमलावरों के शामिल होने का खुलासा पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि मृतक एक-दूसरे को जानते थे और हत्या के समय साथ थे। एक अधिकारी ने कहा, “हमने पहले परिवारों, दोस्तों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की क्योंकि हमें संदेह था कि यह कोई जानकार व्यक्ति या दुश्मन था जिसने उन्हें मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं था।” आगे की जांच में छेनू गिरोह के हमलावरों के शामिल होने का पता चला। 21 साल है दोनों आरोपियों की उम्र, पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) रवींद्र सिंह यादव ने कहा कि दो हमलावरों शाहबाज और मिस्बाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की उम्र 21 साल है। उन्होंने कहा, “उन्होंने कबूल किया कि सलमान ने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर दोनों पीड़ितों की हत्या की थी।” छापेमारी की गई और पता चला कि सलमान अपने एक सहयोगी से मिलने वेलकम मेट्रो स्टेशन आएंगे। हथियार दिखाने और गैंगस्टर के रूप में अपनी इमेज बनाने के लिए मारने का फैसला रवींद्र सिंह यादव ने कहा,“टीमों को वहां भेजा गया और आखिरकार सलमान को पकड़ लिया गया। उसने खुलासा किया कि हत्या के समय वह और उसके साथी नशे में थे। जब उन्होंने दो स्थानीय लोगों को देखा, तो उन्होंने अपने हथियार दिखाने और गैंगस्टर के रूप में अपनी छवि स्थापित करने के लिए उन्हें मारने का फैसला किया।” पुलिस ने कहा कि आरोपी मृतक को नहीं जानते थे या उनकी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो पोस्ट करता था हत्या का आरोपी पुलिस के मुताबिक, सलमान बसों में लोगों को निशाना बनाता था और उनके बटुए और फोन चुरा लेता था। वह चुराए गए पैसों का इस्तेमाल क्लबों में जाने के लिए करता था और नियमित रूप से इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो पोस्ट करता था। पुलिस ने बताया कि उसे हाल ही में हथियार मिला था और वह गैंगस्टर बनना चाहता था। पुलिस ने कहा कि दोनों से पूछताछ चल रही है।

