अब त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग: भीड़ ने तीन पर किया हमला, एक की मौत

भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में गुरुवार को उन्मादी भीड़ ने पीट-पीटकर एक शख्स की जान ले ली। जबकि दो अन्य को भारी संघर्ष के बाद पुलिस बचा पाई। ये वाकया सिदाई पुलिस स्टेशन के उरबारी क्षेत्र में हुआ है। भीड़ को संदेह था कि ये तीनों कथित तौर पर बच्चा चोर थे। मरने वाले की शिनाख्त जाहिर खान के तौर पर हुई है। जबकि दो अन्य घायलों की पहचान गुलज़ार और खुर्शीद के तौर पर हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और त्रिपुरा में कपड़े का कारोबार करने के लिए आते थे। किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है।

त्रिपुरा में बीते कुछ दिनों से अफवाह है कि कुछ लोग बच्चों को अगवा करने के बाद उनके अंग निकालकर बेच रहे हैं। ये आग उस वक्त और भड़क उठी जब मंगलवार (26 जून) को एक 11 साल का बच्चा गायब हो गया। गायब बच्चे का नाम पूर्ण विश्वास था। पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर में उसका घर था। बाद में उसके घर के पास ही उसकी लाश बरामद हुई। उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। जबकि स्थानीय लोगों का दावा था कि लड़के की दोनों किडनी गायब थीं।

#Tripura: 1 dead, 2 injured after mob allegedly attacked 3 men suspecting them to be child-lifters, in Urabari area of Agartala, earlier today. Tripura State Rifles personnel says, “There was huge mob & situation was tense. We managed to save two people from the mob.” pic.twitter.com/uNupv6Z6c5

— ANI (@ANI) June 28, 2018